Прошёл год с момента появления игры Diablo IV. На мероприятии BlizzCon 2023 было анонсировано расширение под названием Vessel of Hatred. Теперь в официальном стриме рассказали информацию о классе под названием Spiritborn.
реклама
Этот класс берёт начало в новой области карты под названием Наханту, которая предлагается в расширении. Здесь даётся возможность переключаться между миром живых и миром духов.
Был показан трейлер, где рассказывается о происхождении Spiritborn и демонстрируются их боевые стили. Персонажи способны вызывать Духов-Покровителей, которые на протяжении короткого времени помогают им в бою. В зависимости от способности стиль боя может быть разным.
Каждый Дух-Покровитель вносит изменения в способы нанесения урона противникам. Стиль боя предлагается следующий:
- Горилла наносит урон грубой силой.
- Ягуар использует атаки с размахом, многоударные комбо и ловкость.
- Многоножка применяет удары ладонью и отравляет врагов.
- Орёл делает ставку на точность и манёвренность на поле боя.
Были добавлены питомцы, такие как снежный леопард Алкор, собака Хралти и тигр Наталья. Какой бы дух ни был выбран, Spiritborn является быстрым и мобильным классом.
Основные пассивные способности Духов-Покровителей:
- Орёл: +30% к скорости передвижения.
- Горилла: +30% к уменьшению урона.
- Ягуар: +30% к скорости атаки.
- Многоножка: +30% к воровству жизни.
Расширение «Vessel of Hatred» появится 8 октября. Spiritborn получит специальный квест, по итогам которого будет открыт Духовный зал для усиления связи с выбранными Покровителями и выбором одного в качестве основного, а другого — в качестве вторичного духа на уровне 30.