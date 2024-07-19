Diablo IV получает класс персонажей под названием Spiritborn

Прошёл год с момента появления игры Diablo IV. На мероприятии BlizzCon 2023 было анонсировано расширение под названием Vessel of Hatred. Теперь в официальном стриме рассказали информацию о классе под названием Spiritborn.

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Этот класс берёт начало в новой области карты под названием Наханту, которая предлагается в расширении. Здесь даётся возможность переключаться между миром живых и миром духов.

Был показан трейлер, где рассказывается о происхождении Spiritborn и демонстрируются их боевые стили. Персонажи способны вызывать Духов-Покровителей, которые на протяжении короткого времени помогают им в бою. В зависимости от способности стиль боя может быть разным.

Каждый Дух-Покровитель вносит изменения в способы нанесения урона противникам. Стиль боя предлагается следующий:

Горилла наносит урон грубой силой.

Ягуар использует атаки с размахом, многоударные комбо и ловкость.

Многоножка применяет удары ладонью и отравляет врагов.

Орёл делает ставку на точность и манёвренность на поле боя.

Были добавлены питомцы, такие как снежный леопард Алкор, собака Хралти и тигр Наталья. Какой бы дух ни был выбран, Spiritborn является быстрым и мобильным классом.

Основные пассивные способности Духов-Покровителей:

Орёл: +30% к скорости передвижения.

Горилла: +30% к уменьшению урона.

Ягуар: +30% к скорости атаки.

Многоножка: +30% к воровству жизни.





Расширение «Vessel of Hatred» появится 8 октября. Spiritborn получит специальный квест, по итогам которого будет открыт Духовный зал для усиления связи с выбранными Покровителями и выбором одного в качестве основного, а другого — в качестве вторичного духа на уровне 30.