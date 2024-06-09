А пока — смотрим неприятный ролик.

Большое внимание в рамках Xbox Games Showcase 2024 было уделено продукции Blizzard. Поскольку компания теперь в составе холдинга Activision Blizzard является частью игрового подразделения Microsoft, то ничего удивительного в этом нет. Тем более что сейчас тот редкий период, когда ей есть, что показать. Например, крупное сюжетное дополнение Vessel of Hatred для Diablo IV.

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В продажу аддон поступит 8 октября текущего года, ну а пока что мы можем полюбоваться весьма сомнительным по своему содержанию и режиссуре кинематографическим трейлером.

В дополнении Vessel of Hatred игроки отправятся в новый регион Наханту в поисках Нейрель, которая желает уничтожить Мефисто.