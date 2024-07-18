В четверг состоится анонс аппарата Xiaomi Mix Flip

18 июля компания Xiaomi представит свой очередной складной смартфон под именем Xiaomi Mix Flip. В преддверии этого события были названы некоторые характеристики, включая процессор, ёмкость аккумулятора и дизайн.

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Аппарат получит внешний экран с диагональю 4,01 дюйма, разрешением 1,5K и яркостью 1600 нит. Со всех сторон этого экрана рамки одинаковые, все стороны изогнутые. Сверху установлено стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass.

Около внешнего экрана есть динамик и микрофон над верхней рамкой. В результате можно звонить без необходимости раскрывать корпус. Также на внешнем экране поддерживается полноразмерная клавиатура для удобства ввода текста. Есть и другая функциональность, которая даст возможность реже раскрывать устройство.

Аппарат будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Объём оперативной памяти LPDDR5x достигает 16 ГБ, хранилище UFS 4.0 — максимум 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4780 мАч при поддержке зарядки мощностью 67 Вт.

Сзади находятся две камеры: основная 50 Мп и телеобъектив 60 Мп с двукратным зумом. Будут предлагаться чёрный, белый и фиолетовый цветовые варианты. Стоимость пока названа не была.

Также сегодня будут анонсированы такие продукты, как Mix Fold 4, Watch S4 Sport, Smart Band 9 и TWS-наушники Buds 5.