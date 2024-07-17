Xiaomi представит Smart Band 9 на выступлении Лэй Цзюня 19 июля. Устройство будет иметь белый керамический корпус и тканевый ремешок. Модернизированный модуль мониторинга повышает точность отслеживания сна и сердечного ритма. Время автономной работы составит 21 день.

Xiaomi представит Smart Band 9 на пятом ежегодном выступлении Лэй Цзюня в 19:00 19 июля.

источник изображения: GizmochinaВ преддверии запуска компания подтвердила дизайн и некоторые технические характеристики Smart Band 9, пишет Gizmochina. Компания поделилась постерами Smart Band 9, которые демонстрируют дизайн. Сообщается, что смарт-браслет будет поставляться с белым керамическим корпусом и имеет тканевый ремешок. Представитель компании сказал: «Взмах рукой и поднятие запястья могут показать вашу модную индивидуальность».

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источник изображения: GizmochinaSmart Band 9 оснащен модернизированным модулем мониторинга, который, как утверждается, обеспечивает повышение точности отслеживания сна и сердечного ритма на 7,9% и 16% соответственно. Также была улучшена вибрационная обратная связь, которая поддерживает до 20 режимов вибрации, охватывающих 25+ сценариев использования. В дополнение ко всему этому, компания заявила о 21-дневном времени автономной работы продукта. Для справки, предшественник предлагает время автономной работы 16 дней.

источник изображения: GizmochinaSmart Band 8 оснащен 1,62-дюймовым экраном с пиковой яркостью 600 нит, автоматической регулировкой яркости и плотностью пикселей 326 пикселей на дюйм. Стоимость пока не разглашается.