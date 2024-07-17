Работать с Gemini теперь можно и на экране блокировки Android

Последнее обновление популярного чат-бота Google Gemini добавило возможность задавать ему вопросы общего назначения прямо на экране блокировки. До этого момента Gemini мог управлять только будильниками и таймерами, воспроизводить и приостанавливать мультимедиа, регулировать громкость и т.д. Запросы вроде прогноза погоды требовали разблокировки устройства, что мешало использовать функции без рук.

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Теперь эта возможность доступна, и ответы на вопросы будут озвучиваться вслух. Нажатие в любом месте экрана вызывает предложение разблокировать устройство. Если нажать на текстовое поле и ввести отпечаток пальца, появится клавиатура.

Добавлена новая настройка «Gemini на экране блокировки», которая дополняет уже существующую опцию «Google Assistant на экране блокировки».

В будущем Google планирует предоставить доступ к определённым расширениям Gemini с экрана блокировки.