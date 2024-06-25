Gemini будет выполнять такие действия, как подведение итогов непрочитанных сообщений.

Gmail собирается сделать большой шаг вперед в повышении удобства использования благодаря использованию искусственного интеллекта. Причина - интеграция Gemini, самой продвинутой языковой модели Google.

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Эта новая функциональность обещает изменить способ управления электронной почтой, как объявила сама компания из Маунтин-Вью, предлагая более эффективный, автоматизированный и персонализированный опыт.

Среди опций, которые, как подтвердила компания Google, будут реализованы в ее популярной бесплатной службе электронной почты с помощью Gemini, наиболее заметными являются следующие:

Боковая панель Gemini: добавлен интеллектуальный элемент, который обобщает длинные и сложные потоки электронной почты и помогает составлять новые сообщения. Это лучшее из ожидаемых дополнений, которое станет поворотным моментом в Gmail.

добавлен интеллектуальный элемент, который обобщает длинные и сложные потоки электронной почты и помогает составлять новые сообщения. Это лучшее из ожидаемых дополнений, которое станет поворотным моментом в Gmail. Проактивные предложения: Gemini будет предлагать пользователям интеллектуальные предложения, основанные на контексте ваших писем, например, возможные ответы или действия. Это повысит продуктивность работы.

Gemini будет предлагать пользователям интеллектуальные предложения, основанные на контексте ваших писем, например, возможные ответы или действия. Это повысит продуктивность работы. Ответы на открытые вопросы: можно будет задавать открытые вопросы о своих письмах и получать актуальную и полезную информацию, которая будет очень полезна для получения актуальных сведений на разные темы.

можно будет задавать открытые вопросы о своих письмах и получать актуальную и полезную информацию, которая будет очень полезна для получения актуальных сведений на разные темы. Сводка тем в мобильных приложениях: функция сводки тем будет доступна и в мобильных приложениях Gmail (как для Android, так и для iOS, сроки пока не известны), так что доступ к ней можно будет получить из любого места.

Кстати, функциональность Gemini не ограничивается Gmail. Google внедряет эту технологию и в другие приложения своего пакета, такие как Docs, Sheets, Slides и Drive.

К сожалению, не все так радужно с появлением новой опции в Gmail. Есть несколько важных ограничений. Одно из них заключается в том, что новые функции Gemini будут доступны только платным пользователям, например подписчикам Google Workspace с дополнениями Gemini Business или Enterprise, пользователям Gemini Education или Education Premium, а также подписчикам Google One AI Premium.

Кроме того, важно помнить, что, несмотря на мощь искусственного интеллекта, его нельзя назвать совершенным. Иногда он может генерировать неверную или неактуальную информацию, поэтому всегда рекомендуется тщательно проверять важные письма перед их отправкой.