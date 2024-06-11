Но пока не готова говорить о ней конкретно.

Интеграция чат-бота ChatGPT с голосовым помощником Siri компании Apple настолько насторожила Илона Маска (Elon Musk), который в своё время стоял у истоков OpenAI, а в прошлом году основал конкурирующий стартап xAI, что он выразил своё возмущение угрозой утечки пользовательских данных Apple и собрался запретить использовать оснащённые iOS 18 устройства этой марки сотрудникам своих компаний в служебное время. Между тем, старший вице-президент Apple Крейг Федериги (Craig Federighi), как отмечает TechCrunch, на пресс-конференции после WWDC 2024 сообщил о соблюдении Apple формальных условий безопасной передачи пользовательских данных.

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Источник изображения: Brian Heater

Во-первых, как он пояснил, Siri будет вызывать ChatGPT только после запроса пользователя. Во-вторых, при необходимости передачи OpenAI каких-либо данных Siri задаст пользователю устройства Apple соответствующий вопрос, требующий подтверждения. После этого все формальности будут соблюдены и информацию можно будет передать с устройства Apple на сторону OpenAI.

Крейг Федериги также пояснил, что Apple может в будущем интегрировать в свои сервисы и другие сторонние большие языковые модели типа той же Google Gemini. Он подчеркнул, что пока не готов объявить о сотрудничестве с Google, но принципиально такая возможность существует.