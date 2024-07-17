Желающие могут поиграть в Warhammer 40,000: Space Marine 2 ещё до релиза

От студии Saber Interactive и издателя Focus Entertainment недавно поступила информация, согласно которой шутер от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 отправился в печать, и релиз состоится 9 сентября. Ждать этого остаётся чуть меньше двух месяцев, но уже сейчас пиратская версия появилась на торрентах.

Портал Eurogamer сообщает, что многие уже успели поиграть и опубликовать видеоролики с игровым процессом на YouTube. Saber Interactive старается удалить эти ролики, ссылаясь на авторское право, но многие уже успели посмотреть их.

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Как именно сборка попала в интернет, неизвестно. В игре есть одиночные кампании и совместное прохождение для трёх человек. Будут и ещё два игровых режима. В кооперативном режиме «Операции» можно будет выбирать среди шести разных классов Space Marine.

Другой режим называется «Вечная война». Две команды по шесть участников сражаются на разных картах в трёх разных типах игр. Для таких режимов будут поддерживаться выделенные серверы.

Игра будет выпущена на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Пока же в Twitter издатель опубликовал сообщение о том, что сборке, попавшей в интернет, почти год. Геймерам рекомендуют не скачивать её.