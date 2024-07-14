Разработчики Owlcat Games анонсировали новую официальную дату выпуска первого дополнения для Warhammer 40K Rogue Trader, "Тени Пустоты". Ранее дополнение было запланировано на 8 августа, но разработчикам потребовалось больше времени для доработки игры и улучшения ее впечатления для игроков. Теперь дата релиза запланирована на 24 сентября 2024 года.
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"DLC "Тени Пустоты" добавит игре 15 часов контента и полностью интегрируется в сюжет основной игры. Игроки смогут сыграть за лорда-капитана, пытающегося справиться с надвигающейся тьмой, угрожающей пассажирам на корабле-пустоте", - заявили разработчики. В дополнение также будет добавлена новая спутница по имени Кибелла, ассасин Культа Смерти, готовая отдать жизнь на службу династии фон Валансиусов.
Для тех, кто уже играл в Warhammer 40K Rogue Trader, ожидание выпуска долгожданного дополнения "Тени Пустоты" станет интересным событием. Разработчики обещают предложить качественный продукт, который понравится всем поклонникам. В основной игре также есть много контента, который можно переиграть и сделать разные выборы, чтобы быть героем или злодеем, которого окружающие ненавидят. В Rogue Trader предлагается множество вариантов и способов прохождения игры. Общая продолжительность геймплея составляет не менее 50 часов, и это без учета прочих возможностей.
Команда разработчиков также продолжает улучшать игру, исправлять ошибки и настраивать пользовательский интерфейс, чтобы сделать Warhammer 40K Rogue Trader максимально доступной для игроков. Ознакомиться с обзором игры и ответами на вопросы можно на официальном сайте разработчиков.