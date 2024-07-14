Разработчики игры Warhammer 40K Rogue Trader, Owlcat Games, объявили о переносе даты выпуска первого дополнения "Тени Пустоты" на 24 сентября 2024 года

Разработчики Owlcat Games анонсировали новую официальную дату выпуска первого дополнения для Warhammer 40K Rogue Trader, "Тени Пустоты". Ранее дополнение было запланировано на 8 августа, но разработчикам потребовалось больше времени для доработки игры и улучшения ее впечатления для игроков. Теперь дата релиза запланирована на 24 сентября 2024 года.

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"DLC "Тени Пустоты" добавит игре 15 часов контента и полностью интегрируется в сюжет основной игры. Игроки смогут сыграть за лорда-капитана, пытающегося справиться с надвигающейся тьмой, угрожающей пассажирам на корабле-пустоте", - заявили разработчики. В дополнение также будет добавлена новая спутница по имени Кибелла, ассасин Культа Смерти, готовая отдать жизнь на службу династии фон Валансиусов.





Для тех, кто уже играл в Warhammer 40K Rogue Trader, ожидание выпуска долгожданного дополнения "Тени Пустоты" станет интересным событием. Разработчики обещают предложить качественный продукт, который понравится всем поклонникам. В основной игре также есть много контента, который можно переиграть и сделать разные выборы, чтобы быть героем или злодеем, которого окружающие ненавидят. В Rogue Trader предлагается множество вариантов и способов прохождения игры. Общая продолжительность геймплея составляет не менее 50 часов, и это без учета прочих возможностей.





Команда разработчиков также продолжает улучшать игру, исправлять ошибки и настраивать пользовательский интерфейс, чтобы сделать Warhammer 40K Rogue Trader максимально доступной для игроков. Ознакомиться с обзором игры и ответами на вопросы можно на официальном сайте разработчиков.