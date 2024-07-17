Анонсирован процессор средней ценовой категории от MediaTek

Компания MediaTek представила новую систему на чипе Dimensity 7350, предназначенную для мобильных устройств среднего ценового диапазона. Хотя производительность здесь не ставит рекордов, невысокая стоимость может компенсировать это.

реклама

Центральный процессор Dimensity 7350 обладает восемью вычислительными ядрами и производится компанией TSMC на техпроцессе 4 нм второго поколения. Здесь применяются ядра 2-го поколения Armv9, способные работать на частоте до 3 ГГц, а также графический процессор Mali G610 MC4.

Конфигурация Dimensity 7350 включает два ядра Cortex-A715 и шесть ядер Cortex-A510. За обработку приложений искусственного интеллекта отвечает блок нейронных вычислений MediaTek NPU 657. Также присутствует процессор обработки изображений Imagiq 765 с поддержкой 14-битных изображений HDR. Он способен работать с камерами разрешением до 200 Мп и записывать видео 4K при 30 кадров/с. Поддерживаются оперативная память LPDDR5 и LPDDR4x.

Максимальное разрешение поддерживаемых экранов составляет Full HD+ при частоте 144 Гц, а максимальная версия UFS 3.1 вместо более современной версии 4.0.