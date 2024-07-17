Мобильные устройства с этими новыми чипами появятся на рынке не раньше второй половины этого года.

Dimensity 9400 SoC получит несколько преимуществ от использования памяти Samsung LPDDR5X. Это включает в себя повышение эффективности, что может привести к увеличению срока службы батареи мобильных устройств, в которых используются эти детали. Samsung заявляет, что эта память обеспечивает "более чем на 25% улучшенное энергопотребление и производительность по сравнению с предыдущим поколением".

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Более того эта память помогает повысить производительность искусственного интеллекта на устройстве, что быстро становится популярной функцией мобильных устройств. MediaTek заявляет, что "эта обновленная архитектура облегчит разработчикам и пользователям использование большего количества возможностей искусственного интеллекта и использование большего количества функций с меньшим влиянием на время автономной работы".

Потенциальное увеличение срока службы батареи за счет повышения эффективности всегда приветствуется, но улучшение искусственного интеллекта на устройстве выглядит не менее важным. Для этого есть несколько причин. Во-первых выполнение операций ИИ на локальном устройстве устраняет задержку, которая может возникнуть при использовании облачного решения, что приводит к значительному улучшению работы пользователей.

Кроме того выполнение облачных задач искусственного интеллекта требует огромного количества энергии, что вызывает невероятный спрос со стороны энергетической инфраструктуры. Чем больше действий можно сделать на устройстве, тем лучше, особенно сейчас, когда производители устройств используют искусственный интеллект, чтобы привлечь потенциальных покупателей.

Хотя процесс проверки уже завершен, мобильные устройства с этими новыми чипами появятся на рынке не раньше второй половины этого года.