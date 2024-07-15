Компания MediaTek собирается извлечь выгоду из спроса на искусственный интеллект. Для этого она планирует начать производство серверных процессоров для обработки алгоритмов искусственного интеллекта. Заниматься этим будет ведущее предприятие — компания TSMC.
реклама
Ранее говорилось, что MediaTek занимается разработкой серверных процессоров совместно с Nvidia. Теперь её партнёрами станут TSMC и ARM. Если всё сложится удачно, MediaTek окажется одним из первых производителей подобных процессоров для серверов, обрабатывающих искусственный интеллект. Использование современного технологического процесса означает, что чипы будут производительными и энергоэффективными.
Впрочем, перед MediaTek не стоит задача бороться за рынок высокопроизводительных процессоров. Сейчас она нацелена на процессоры низкой и средней производительности. Спрос здесь растёт быстрыми темпами, поскольку такие процессоры могут быть интересны компаниям вроде Microsoft и Google, предоставляющим облачные услуги.
Во второй половине следующего года MediaTek может начать мелкосерийные поставки этих чипов. Промышленное производство запланировано на 2026 год, но многое зависит от того, какой интерес к искусственному интеллекту сохранится к тому времени.