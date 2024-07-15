Серверные процессоры MediaTek будет производить TSMC на техпроцессе

Компания MediaTek собирается извлечь выгоду из спроса на искусственный интеллект. Для этого она планирует начать производство серверных процессоров для обработки алгоритмов искусственного интеллекта. Заниматься этим будет ведущее предприятие — компания TSMC.

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Ранее говорилось, что MediaTek занимается разработкой серверных процессоров совместно с Nvidia. Теперь её партнёрами станут TSMC и ARM. Если всё сложится удачно, MediaTek окажется одним из первых производителей подобных процессоров для серверов, обрабатывающих искусственный интеллект. Использование современного технологического процесса означает, что чипы будут производительными и энергоэффективными.

Впрочем, перед MediaTek не стоит задача бороться за рынок высокопроизводительных процессоров. Сейчас она нацелена на процессоры низкой и средней производительности. Спрос здесь растёт быстрыми темпами, поскольку такие процессоры могут быть интересны компаниям вроде Microsoft и Google, предоставляющим облачные услуги.

Во второй половине следующего года MediaTek может начать мелкосерийные поставки этих чипов. Промышленное производство запланировано на 2026 год, но многое зависит от того, какой интерес к искусственному интеллекту сохранится к тому времени.