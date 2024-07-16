MediaTek готовится к выпуску системы на чипе следующего поколения

Новый мобильный процессор MediaTek Dimensity 9400 будет производиться по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC, на котором производится также чип Apple M4. Этим его достоинства не ограничиваются. Samsung готовит для этого чипа самую быструю в мире память LPDDR5X с увеличенной пропускной способностью и повышенной энергоэффективностью.

реклама

Пропускная способность будет достигать 10,7 Гбит/с, превзойдя предыдущего рекордсмена SK hynix со значением 9,6 Гбит/с в стандарте памяти LPDDR5T. Дебют процессора ожидается до конца нынешнего года. Такая быстрая память поможет ему работать с приложениями искусственного интеллекта на мобильных устройствах, при этом увеличится продолжительность работы за счёт сокращения расхода энергии.

Samsung обещает улучшение энергоэффективности памяти на 25%. Не исключено, что процессор Snapdragon 8 Gen 4 пойдёт даже дальше, поддерживая память LPDDR6. Так это или нет, пока официально неизвестно.