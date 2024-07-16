Компания утверждает, что в экране используется слегка изогнутая крышка "конгруэнтной глубины".

Letv, инновационная технологическая компания, недавно анонсировала свой новейший смартфон - Letv S3 Pro, который является преемником успешной модели Letv S2 Pro, выпущенной в 2023 году. Новый смартфон может похвастаться впечатляющими характеристиками и дизайном, которые наверняка привлекут внимание многих.

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Letv S3 Pro оснащён неплохим процессором MediaTek Helio G95, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений и игр. Смартфон имеет большой 6,75-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1080P, который обеспечивает чёткое и яркое изображение. Экран имеет слегка изогнутую крышку "конгруэнтной глубины", что придает смартфону премиальный внешний вид и улучшает эргономику. Кроме того, в телефоне используется металлическая средняя рамка, что делает его более прочным и надёжным.

Letv S3 Pro оснащён встроенным аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Кроме того, в комплекте с телефоном поставляется блок быстрой зарядки мощностью 18 Вт. На задней панели смартфона расположена 50-мегапиксельная камера, которая позволяет делать высококачественные фотографии и видео. Кроме того, Letv S3 Pro оснащён двумя динамиками BOX.

Среди других функций смартфона стоит отметить разблокировку по лицу, инфракрасный датчик, предустановленную систему Android 13 и поддержку интеллектуального управления приложениями. Letv S3 Pro доступен в двух цветах: безупречно белом и классическом сером. Смартфон имеет две конфигурации: 6 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 256 ГБ, которые стоят 699 юаней и 799 юаней соответственно (примерно 8 400 и 9 600 рублей).