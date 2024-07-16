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Продажи смарт-часов Xiaomi Watch S4 Sport начнутся 19 июля
На этой неделе Xiaomi проведёт в Китае ежегодную конференцию

Компания Xiaomi официально объявила о проведении ежегодной конференции у себя на родине. Она запланирована на ближайшую пятницу в 19:00 по местному времени. Здесь состоится анонс ряда новых продуктов, среди которых будут смарт-часы Xiaomi Watch S4 Sport.

Это будут первые для Xiaomi спортивные часы профессионального уровня. Корпус у них выполнен из титана, с обеих сторон имеется сапфировое стекло и применяется вращающаяся головка. В плане дизайна часы имеют сходство с Apple Watch Ultra.

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Данные сертификации показали наличие круглого экрана OLED и аккумулятора ёмкостью 586 мАч. Есть поддержка eSIM, поэтому в интернет часы смогут выходить без подключения к смартфону. Это даст возможность отвечать на телефонные звонки, пересылать сообщения и работать с приложениями. Среди прочего имеется поддержка GPS, NFC, мониторинга сердцебиения. Ранее говорилось о поддержке зарядки мощностью 10 Вт и использовании системы HyperOS.

Также будет выпущена обычная версия Watch S4. Их появление ожидается в октябре наряду со смартфонами линейки Xiaomi 15. В этих часах также будет поддержка eSIM.

#xiaomi #смарт
Источник: gizmochina.com
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