Новинки должны дебютировать в сентябре.

Уже осенью компания Xiaomi выпустит новую линейку своих планшетов Pad 7, которые будут более функциональны и получат производительные чипы, о чём сообщает информатор Smart Pikachu, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Xiaomi Pad 6 Pro. Источник фото: Gadgets 360/Xiaomi

Утверждается, что серия Xiaomi Pad 7 будет включать в себя как минимум две модели, а именно Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro, что соответствует стратегии производителя, применившего похожий подход с линейкой Pad 6, расширив серию ещё несколькими новыми моделями чуть позже.

Кроме того, новинкам приписывается наличие больших дисплеев, выполненных по технологии OLED и отлично подходящих для использования в автомобилях. Дизайн моделей серии Pad 7 будет позаимствован у моделей предшествующего поколения с сохранением квадратного модуля камеры и классических черт.

Основным же преимуществом новинок должен стать производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который позволит новым моделям демонстрировать более высокую производительность по сравнению с линейкой Pad 6, снабжённых чипом Snapdragon 870. Информатор сообщает, что новые модели серии Xiaomi Pad 7 должны быть выпущены совместно с линейкой Xiaomi 15.

Новинки уже прошли сертификацию в Евразийском экономическом союзе, получив модельные номера 24091RPADG и 2410CRP4CG, что, судя по всему, соответствует Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro.

Ожидается, что линейка Xiaomi Pad 7 будет снабжаться HyperOS с целым рядом новых функций и возможностей, а её дебют состоится в сентябре текущего года.