Причина неполадок пока выясняется.

Как сообщают российские СМИ, вечером 15 июля 2024 года пользователи смартфонов и умных устройств китайской корпорации Xiaomi в РФ начали массово сообщать о сбоях в работе техники. Среди наиболее часто предъявляемых жалоб – неработоспособность фирменных приложений, включая Mi Home, а также невозможность осуществить синхронизацию данных или обновить софт. В редких случаях владельцы гаджетов сообщали о полной их неработоспособности или «бесконечных перезагрузках».

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На некоторых тематических ресурсах и в социальных сетях проводились опросы, и, согласно им, с проблемами столкнулся лишь небольшой процент пользователей. Тем не менее, агентство «Москва» со ссылкой на российскую службу поддержки компании Xiaomi сообщило, что разработчики работают над устранением неполадок. С официальными публичными заявлениями компания в связи с инцидентом пока не выступала. Наибольшее количество сообщений о сбое было зафиксировано в период с 17 до 19 часов по московскому времени, после 20 часов их число значительно уменьшилось, а ближе к полуночи — снизилось почти до нуля.