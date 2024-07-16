Apple представила публичные бета-версии iOS 18 и iPadOS 18 для iPhone и iPad

Компания Apple в понедельник представила первые публичные бета-версии операционных систем iOS 18 и iPadOS 18. Они появились через неделю после выпуска третьей бета-версии этих систем для разработчиков. В результате теперь любой желающий обладатель современных моделей iPhone и iPad сможет установить эту бета-версию на своём устройстве через системные настройки. Желающие смогут протестировать новые функциональные возможности, включая искусственный интеллект.

Следует иметь в виду, что перед скачиванием бета-версии желающим придётся зарегистрироваться в программе публичного бета-тестирования Apple. После этого обновление будет доступно для установки через настройки. Там нужно зайти в раздел «Основные» > «Обновление ПО» > «Бета-обновления» и выполнять указания на экране.

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В этой версии предлагается переработанный Центр управления, где появились вкладки, облегчающие доступ к элементам управления. Теперь можно размещать иконки приложений в любом месте домашнего экрана. Иконки могут меняться в зависимости от цвета обоев.

Позже в этом году появится Apple Intelligence на аппаратах iPhone 15 Pro. Будет обновлён ассистент Siri.