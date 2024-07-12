Apple ожидает успеха линейки iPhone 16

Компания Apple готовится представить в сентябре аппараты серии iPhone 16 и полагает, что они будут успешнее нынешних моделей. Партнёры компании получили информацию о том, что Apple рассчитывает на рост объёма производства iPhone на 10%, сообщает Bloomberg.

Во второй половине прошлого года было реализовано около 81 млн экземпляров iPhone 15. В этом году с момента начала продаж и до конца года Apple собирается продать 90 млн экземпляров iPhone 16. Компания делает ставку на функциональность Apple Intelligence.

реклама

Apple Intelligence представляет собой набор возможностей искусственного интеллекта. Они будут на iPhone 16 и iPhone 15 Pro. Тестирование Apple Intelligence начнётся в бета-версиях систем iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. В начале следующего года ожидается обновлённая версия ассистента Siri.

Apple в последние месяцы столкнулась с падением темпов поставок аппаратов iPhone. Это происходит как в Китае, так и за его пределами, хотя рынок смартфонов в целом показывал двузначный рост.

В Китае долю у Apple отнимает местная компания Huawei, которая вернулась в сегмент дорогостоящих смартфонов с линейкой аппаратов Mate 60. По итогам прошлого года Apple получила половину дохода от продаж смартфонов по всему миру и заняла 20% по объёму поставок.



