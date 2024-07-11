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ddr22
Apple работает над очередным обновлением iOS 17.5.2
Apple готовится выпустить обновление iOS 17.5.2 для iPhone с изменениями, которые смогут улучшить производительность устройства.

Apple готовит новое обновление iOS 17 для iPhone с ожидаемыми улучшениями производительности. Обновление, вероятно, будет носить номер сборки iOS 17.5.2 и будет представлено для широкой публике в ближайшее время. В настоящий момент неизвестно, какие конкретные изменения будут включены в это обновление, но они могут оказать значительное влияние на производительность устройства.

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Ожидается, что iOS 17.5.2 будет минорным обновлением перед выпуском iOS 18, над которым компания Apple сейчас активно сосредоточена. Недавно была выпущена третья бета-версия iOS 18 для разработчиков, которая включает многочисленные изменения, улучшающие стабильность платформы для разработчиков и тестировщиков. Публичная бета-версия iOS 18 пока не доступна из-за проблем, связанных с ошибками. Рекомендуется дождаться релиза публичной версии, которая будет более стабильной и удобной для использования.

Точная дата выпуска iOS 17.5.2 неизвестна, но ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель. Ожидается также, что компания выпустит iOS 17.6 перед официальным релизом iOS 18 в сентябре 2024 года. В настоящее время iOS 17.6 находится в процессе тестирования, и вторая бета-версия уже доступна для разработчиков. Ожидается, что обновление будет выпущено в следующем месяце после завершения цикла бета-тестирования.

Кроме того, Apple уже начала работу над iOS 19, следующим крупным обновлением, которое, возможно, принесет улучшения функций Apple Intelligence. Подробности об этом выпуске будут доступны позже.

#apple
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