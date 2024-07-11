Apple готовится выпустить обновление iOS 17.5.2 для iPhone с изменениями, которые смогут улучшить производительность устройства.

Apple готовит новое обновление iOS 17 для iPhone с ожидаемыми улучшениями производительности. Обновление, вероятно, будет носить номер сборки iOS 17.5.2 и будет представлено для широкой публике в ближайшее время. В настоящий момент неизвестно, какие конкретные изменения будут включены в это обновление, но они могут оказать значительное влияние на производительность устройства.

реклама

Ожидается, что iOS 17.5.2 будет минорным обновлением перед выпуском iOS 18, над которым компания Apple сейчас активно сосредоточена. Недавно была выпущена третья бета-версия iOS 18 для разработчиков, которая включает многочисленные изменения, улучшающие стабильность платформы для разработчиков и тестировщиков. Публичная бета-версия iOS 18 пока не доступна из-за проблем, связанных с ошибками. Рекомендуется дождаться релиза публичной версии, которая будет более стабильной и удобной для использования.

Точная дата выпуска iOS 17.5.2 неизвестна, но ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель. Ожидается также, что компания выпустит iOS 17.6 перед официальным релизом iOS 18 в сентябре 2024 года. В настоящее время iOS 17.6 находится в процессе тестирования, и вторая бета-версия уже доступна для разработчиков. Ожидается, что обновление будет выпущено в следующем месяце после завершения цикла бета-тестирования.

Кроме того, Apple уже начала работу над iOS 19, следующим крупным обновлением, которое, возможно, принесет улучшения функций Apple Intelligence. Подробности об этом выпуске будут доступны позже.