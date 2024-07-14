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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Apple одобрила первый эмулятор ПК на iOS — с его помощью можно запустить Windows XP на iPhone
Ну, или на iPad.

Долгожданный прорыв на iOS: Apple, известная своей строгой политикой в отношении эмуляторов, одобряет приложение UTM SE. Теперь пользователи iPhone, iPad и Vision Pro смогут окунуться в мир классического программного обеспечения и игр для ПК.

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Этот поворотный момент произошёл спустя всего несколько недель после первоначального отказа в одобрении UTM SE. Тогда разработчики были вынуждены обратиться к альтернативному магазину приложений AltStore. Однако совместными усилиями и благодаря инновационной реализации QEMU TCTI им удалось устранить недостатки и добиться благосклонности Apple.

UTM SE — это не просто эмулятор, а настоящий портал в прошлое. Он открывает доступ к богатейшей библиотеке программ и игр, созданных для Windows (от XP до 11-й версии), а также к различным дистрибутивам Linux. На странице приложения в App Store даже упоминаются Mac OS 9.2.1 и DOS. Хотите вспомнить былые времена или познакомиться с историей компьютерных технологий? UTM SE предоставит вам такую возможность.

В основе эмулятора лежит QEMU — мощный инструмент с открытым исходным кодом, способный эмулировать аппаратное обеспечение различных платформ. UTM SE поддерживает как графический режим VGA, так и текстовый режим терминала, что делает его гибким и удобным в использовании. Пользователи могут запускать как предварительно собранные виртуальные машины, так и создавать свои собственные конфигурации с нуля.

Пока не ясно, будет ли UTM SE доступен во всех странах мира. На данный момент сообщается только о его появлении в App Store стран Евросоюза. Остаётся надеяться, что в скором времени этот уникальный эмулятор станет доступен всем желающим, независимо от их места проживания.

#apple #ios #app store #windows xp #эмуляторы
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