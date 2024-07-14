Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Huawei запускает свой новейший научно-исследовательский центр Lianqiu Lake
Компания выложила в данный проект 1,4 миллиарда долларов, возведя свыше 40 тысяч помещений для 35 тысяч сотрудников центра

  Huawei окончила строительство проекта Shanghai Qingpu и теперь назвала его Huawei Lianqiu Lake R&D Center. По данным СМИ, затраты на этот проект составили свыше 1,4 млрд долларов, а площадь занимает 2600 акров. Кроме того, было построено более 40 тысяч помещений для размещения 35 тысяч работников Huawei.

реклама

  Центр исследований и разработок Lianqiu Lake размещён в 50 километрах к юго-западу от центра Шанхая и будет объединять все ресурсы Huawei в сфере исследований и разработок. Комплекс разделен на 8 районов и оборудован дорогами, поездами и надземными путепроводами для удобства связи между ними.

  Строительство проекта началось осенью 2021 года и заняло больше 3 лет. Гендиректор Huawei Жень Чжэнфэй отметил, что корпорация использовала Chicago Lakeside Complex в качестве образца для данного проекта. Он также добавил, что окружение в дельте реки Янцзы подходит иностранным ученым, находящимся в штате Huawei, облегчая их адаптацию.

  Huawei нуждается в усилении своих исследовательских и разработческих работ, учитывая сложности, связанные с американскими санкциями. Объединение множества исследовательских центров в один позволит оптимизировать деятельность компании и упростить партнёрство между подразделениями. Данный центр исследований и разработок становится ключевым элементом комплекса инноваций Xicen. Это свидетельствует о стремлении Китайской Народной Республики развить отечественные технологии, независимо от западных влияний.

  Этот крупный проект демонстрирует значительные вложения Huawei в будущие технологии. Размеры центра исследований и разработок Huawei Lianqiu Lake превосходят масштабы объектов крупнейших технологических компаний в мире, таких как Apple Park и Microsoft Redmond Campus. Вместе с вложениями в офисы и недвижимость, Huawei активно привлекает талантливых сотрудников, предлагая конкурентоспособные условия труда. Учитывая текущие ограничения на найм иностранных специалистов, компания старается привлечь китайские таланты из-за рубежа.

#китай #технологии #huawei #наука #исследования
+
Написать комментарий (0)
В скором времени на российском рынке должен появиться новый автомобиль Jetour Shanhai T1
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
Энтузиаст показал, как из майнерской P106-100 можно сделать игровую видеокарту GTX 1060
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
+
Усовершенствованная система РЭБ для ТОС-1А "Солнцепёк" защищает от FPV-дронов
+
Трамп готов наказать Цукерберга за «мошенничество на выборах»
+
Китай разрабатывает радар, способный точно отслеживать гиперзвуковые ракеты со скоростью 20 Махов
+
Спутники сотовой связи Starlink оказались намного ярче, чем ожидалось
4
Инсайдеры назвали сроки появления новых скриншотов GTA 6
+
Названы 5 самых ожидаемых новшеств, которые появятся в грядущем iPhone 16
1
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
1
Проблема неквалифицированных специалистов затрагивает российскую ИТ-отрасль
+
RTX 4080 на Unreal Engine 5 в 1080р не смогла превысить 50 FPS
1
Корейские ученые разработали метод создания прочных кирпичей из лунного грунта
3
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
6
Разработчики игр взывают к отзыву процессоров Core 13 и 14 поколений из-за проблем со стабильностью
15
Выпущен одноплатный компьютер Pine64 Quartz64 Zero стоимостью $15 с RK3566 и 1 ГБ оперативной памяти
+
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
Опубликованы изображения, характеристики и стоимость доступного смартфона POCO M6+ 5G
+
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
23 июля будет представлен обновлённый смартфон Nubia Z60 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version
+
Galaxy Ring не пойдет по пути Oura Ring, а предложит бесплатный доступ ко всем функциям
+
Видеокарты Nvidia RTX 4070 Ti Super с графическим процессором AD102 поступили в продажу
1

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
41
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
5
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
32
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
2
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
9
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
17
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
6
О том, как стратегический бомбардировщик B-52 «уронил» две ядерные бомбы на американский штат
1
Тестирую свой компактный ПК на основе R7 2700X в Geekbench 6 и сравниваю с результатами других людей
9

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
18:59
Просто удивительно как техника 50+ летней давности еще работает...
В результате ракетного удара по эшелону ВСУ было уничтожено три ЗРК С-125 «Печора»
Makishima Kusanagi
18:55
запустил Хогвартс он запустился в DLLs выкрутил все на максималки, качество мусор. ибо скейлит 720. Отключил, супер качеством, но супер прироста по сравнению с той же 3060 не увидел. По факту продаю...
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
FelsheR-BANZzZzZz
18:55
Уши просто большие, не туда попали.
Раскрыты новые детали о стрелке, напавшем на Трампа
Евгений Ганичев
18:54
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
Xiaomi выпускает новый смарт-замок: 3D-распознавание лица, HyperOS и 8 месяцев автономной работы
FelsheR-BANZzZzZz
18:51
Ахаха) Да ты оказалась мразота ципсошная и труп бандеры, убитого советскими чекистами - это пропаганда?)) Не зря тебя опустили.
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
glavhyilo
18:44
видно что охрана сама была замешана тут.
Раскрыты новые детали о стрелке, напавшем на Трампа
Anton1978
18:41
Unreal Tournament эххх аж слеза старческая навернулась...Сколько времени на него было потрачено)
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
Nvidia Penetrator
18:29
О ,генасик анальный луч появился.четкий монитор тн.да нахер не впился он за 19 тысяч как нахер и интули не впились какие там описываются.вообще все интули после 12400 это хлам с говноядрами
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
Смотрю за 404
18:27
5600х за 19+тыс, не перебор? А все интел ругают.
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
АЕV
18:26
Надо было пример с путина брать, сидеть в бункере и ФСО вместо народа тогда бы никакого покушения не было б)))
Снимок NYT показал траекторию пули, пронесшейся в миллиметрах от головы Трампа во время митинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем