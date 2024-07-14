Компания выложила в данный проект 1,4 миллиарда долларов, возведя свыше 40 тысяч помещений для 35 тысяч сотрудников центра

Huawei окончила строительство проекта Shanghai Qingpu и теперь назвала его Huawei Lianqiu Lake R&D Center. По данным СМИ, затраты на этот проект составили свыше 1,4 млрд долларов, а площадь занимает 2600 акров. Кроме того, было построено более 40 тысяч помещений для размещения 35 тысяч работников Huawei.

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Центр исследований и разработок Lianqiu Lake размещён в 50 километрах к юго-западу от центра Шанхая и будет объединять все ресурсы Huawei в сфере исследований и разработок. Комплекс разделен на 8 районов и оборудован дорогами, поездами и надземными путепроводами для удобства связи между ними.

Строительство проекта началось осенью 2021 года и заняло больше 3 лет. Гендиректор Huawei Жень Чжэнфэй отметил, что корпорация использовала Chicago Lakeside Complex в качестве образца для данного проекта. Он также добавил, что окружение в дельте реки Янцзы подходит иностранным ученым, находящимся в штате Huawei, облегчая их адаптацию.

Huawei нуждается в усилении своих исследовательских и разработческих работ, учитывая сложности, связанные с американскими санкциями. Объединение множества исследовательских центров в один позволит оптимизировать деятельность компании и упростить партнёрство между подразделениями. Данный центр исследований и разработок становится ключевым элементом комплекса инноваций Xicen. Это свидетельствует о стремлении Китайской Народной Республики развить отечественные технологии, независимо от западных влияний.

Этот крупный проект демонстрирует значительные вложения Huawei в будущие технологии. Размеры центра исследований и разработок Huawei Lianqiu Lake превосходят масштабы объектов крупнейших технологических компаний в мире, таких как Apple Park и Microsoft Redmond Campus. Вместе с вложениями в офисы и недвижимость, Huawei активно привлекает талантливых сотрудников, предлагая конкурентоспособные условия труда. Учитывая текущие ограничения на найм иностранных специалистов, компания старается привлечь китайские таланты из-за рубежа.