Новые складные смартфоны Samsung будут обновляться по старинке

В среду были представлены складные смартфоны компании Samsung следующего поколения. Они очень дорогие, обладают высокими характеристиками и инновационными функциональными возможностями, вроде поддержки генеративного искусственного интеллекта. К сожалению, кое-чего у них нет: бесшовных обновлений системы Android.

Представленные Google без малого 10 лет назад подобные обновления устанавливаются в фоновом режиме, избавляя от необходимости долго ждать перезагрузки устройства. Для кого-то это может быть неважно, но в любом случае позволяет сэкономить немного времени.

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Представленный в этом году аппарат Galaxy A55 оказался первым у Samsung с поддержкой бесшовных обновлений. Это давало надежду на то, что отныне все смартфоны Samsung будут предлагать эту опцию. К сожалению, самые дорогие смартфоны южнокорейского производителя лишены её. Вряд ли она будет добавлена в аппараты позднее. Бесшовные обновления требуют двух разделов в хранилище, а подобные модификации на уже выпущенных устройствах могут привести к проблемам со стабильностью работы.

Быть может, дело в размере программного обеспечения. На флагманских моделях Samsung оно обычно занимает больше места, чем на аппаратах средней ценовой категории. Если на Galaxy A55 изначально занято около 8 ГБ дискового пространства, то на Z Fold 5 и S24 Ultra занято 14 ГБ и 16 ГБ соответственно. В результате в хранилище может не оставаться места для раздела обновлений.

Пользователей может утешить тот факт, что программное обеспечение на этих аппаратах будет обновляться на протяжении 7 лет. Однако при установке этих обновлений придётся перезагружать устройство и несколько минут ждать завершения процесса.