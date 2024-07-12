Intel Arc A770 оказалась играбельной в 93% игр

Без малого два года прошло с того момента, как компания Intel представила видеокарты Arc A770 и A750. Поначалу с ними были проблемы с драйверами и совместимостью, из-за чего игры на этих картах работали не лучшим образом. Разработчики регулярно обновляют драйверы, повышая производительность своих продуктов. Интересно узнать, насколько были улучшены эти карты к настоящему времени. Таким вопросом задались на портале Hardware Unboxed и протестировали 250 игр с картой Intel Arc A770.

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В итоге было установлено, что играбельными оказались 233 игры, или 93% из рассмотренных. Это означает, что частота кадров в них превышала 40 FPS. 218 игр, или 87%, работали без проблем. 12 игр, или 5%, не были признаны играбельными, а пять игр, или 2%, не запустились вообще. К числу последних относятся Avatar: Frontiers of Pandora, SimCity 4, Left 4 Dead 2, Saints Row 2.

Релиз процессоров Core Ultra 200W с кодовым именем Lunar Lake с графической архитектурой Xe2-LPG нового поколения ожидается в 2025 году. Это будет производная от архитектуры Xe2-HPG, известной также как Battlemage, которая войдёт в состав дискретных видеокарт Intel следующего поколения.

Также появляются портативные игровые консоли сторонних разработчиков на основе графических решений Intel. Первым продуктом станет консоль компании MSI.