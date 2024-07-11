Intel 310 получит два ядра P с частотой 4,1 ГГц

Компания Intel готовит новый недорогой процессор в серии Raptor Lake — двухъядерную модель Intel 310 с тактовой частотой до 4,1 ГГц. В прошлом году в этом семействе компания выпустила единственный двухъядерный чип — Intel 300. У него всего два P-ядра в те времена, когда даже четырёхъядерные процессоры предлагаются всё реже, и минимальным значением являются восьмиядерные.

реклама

Intel 310 по своим характеристикам похож на прошлогоднюю модель, только тактовая частота выше. Два P-ядра основаны на архитектуре Raptor Cove, поддерживаются четыре потока команд. У чипа 6 МБ кэш-памяти L3 и 2,5 МБ кэш-памяти L2.

Этот процессор выпускается под сокет LGA 1700. Его протестировали на материнской плате Gigabyte H610M K DDR4 с 8 ГБ памяти DDR4-3200 в одноканальном режиме работы. TDP должен составлять 46 Вт.

В одноядерных тестах Geekbench 6 процессор набрал 2152 балла, превзойдя AMD Ryzen 7 5800X. В многоядерных тестах результат составил 4252 балла, что позволяет опередить четырёхъядерный процессор Core i3-10100 с восемью потоками.

Стоимость этого чипа должна быть менее $100, учитывая, что стоимость Core i3 14-го поколения как раз примерно $100.