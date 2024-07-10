Утилита CPU-Z теперь распознаёт процессоры Core Ultra 9 285K/275, Core Ultra 7 265K/255, Core Ultra 5 245K/240

Разработчики популярной утилиты CPU-Z могли получить предварительную информацию о ряде новых процессоров Intel Arrow Lake-S, добавив их характеристики в свою программу. Это относится не только к чипам Arrow Lake-S, но и к AMD Ryzen 9000 Granite Ridge, Ryzen AI 300 Strix Point APU, Core Ultra 200V Lunar Lake. Особенно важно появление поддержки новых Ryzen, которые будут выпущены уже в этом месяце.

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Если же говорить про Intel Arrow Lake-S, в составе этой серии будут три разблокированных процессора Core Ultra 200: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Всего в линейке Arrow Lake-S ожидается 13 моделей, включая разблокированные K 125 Вт, не K 65 Вт и T 35 Вт.

Пять моделей не K и T будут представлены на выставке CES 2025 с материнскими платами на чипсетах серии 800, такими как B860 и H810. Позже появятся дополнительные чипы, вроде Xeon для рабочих станций начального уровня на чипсетах W880 и Q870.

Вот как выглядит полный список поддерживаемых в CPU-z v2.10 новых процессоров:

Core Ultra 9 285K

Core Ultra 9 275

Core Ultra 7 265K

Core Ultra 7 255

Core Ultra 5 245K

Core Ultra 5 240

Можно ожидать появления модификаций F без встроенной графики, но один из источников сообщает, что в Core Ultra 9 процессоров F не будет. Все они будут обладать встроенной графикой на архитектуре Xe-LPG.

Core Ultra 9 285K и Core Ultra 9 275 получат по 24 ядра и 24 потока, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 7 255 20 ядер и 20 потоков, а Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 240 по 14 ядер и 14 потоков. У Core Ultra 5 может быть 10 ядер и столько же потоков.

Релиз этих процессоров ожидается в октябре, через месяц после релиза чипов Lunar Lake для тонких и лёгких компьютеров.