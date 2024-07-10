Новые процессоры Intel должны появиться ближе к новому году

До конца года от компании Intel ждут выпуска процессоров для настольных ПК Arrow Lake-S. Утечек данных относительно этих процессоров уже было немало. Очередная из них рассказала о производительности блока нейронных вычислений и объёме кэша.

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Здесь ожидается встроенный блок NPU с производительностью 13 триллионов операций в секунду (TOPS). У центрального процессора производительность будет 15 TOPS, у графического — 9 TOPS. В сумме это даёт 37 TOPS.

Для сравнения, производительность искусственного интеллекта процессоров Raptor Lake-S составляет лишь 11 TOPS, поскольку здесь отсутствует встроенный NPU.

Также говорится о том, что кэш у чипов Arrow Lake-S и Arrow Lake-HX будет отличаться от кэша Lunar Lake, несмотря на использование одинаковых ядер. У них будет 3 МБ L2-кэша на P-ядро и 4 МБ L2-кэша на кластер E-ядер, а L3-кэш ожидается 3 МБ на P-ядро и 3 МБ на кластер E-ядер.

Ещё Intel должна выпустить процессоры Arrow Lake Refresh с усовершенствованным NPU. Неизвестно, будет ли применяться архитектура NPU4, как в Lunar Lake.