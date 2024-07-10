Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Компьютеры на чипах Intel Arrow Lake-S могут не получить сертификацию Microsoft Copilot+
Новые процессоры Intel должны появиться ближе к новому году

До конца года от компании Intel ждут выпуска процессоров для настольных ПК Arrow Lake-S. Утечек данных относительно этих процессоров уже было немало. Очередная из них рассказала о производительности блока нейронных вычислений и объёме кэша.

реклама

Здесь ожидается встроенный блок NPU с производительностью 13 триллионов операций в секунду (TOPS). У центрального процессора производительность будет 15 TOPS, у графического — 9 TOPS. В сумме это даёт 37 TOPS.

Для сравнения, производительность искусственного интеллекта процессоров Raptor Lake-S составляет лишь 11 TOPS, поскольку здесь отсутствует встроенный NPU.

Также говорится о том, что кэш у чипов Arrow Lake-S и Arrow Lake-HX будет отличаться от кэша Lunar Lake, несмотря на использование одинаковых ядер. У них будет 3 МБ L2-кэша на P-ядро и 4 МБ L2-кэша на кластер E-ядер, а L3-кэш ожидается 3 МБ на P-ядро и 3 МБ на кластер E-ядер.

Ещё Intel должна выпустить процессоры Arrow Lake Refresh с усовершенствованным NPU. Неизвестно, будет ли применяться архитектура NPU4, как в Lunar Lake.

#intel #процессоры
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Раскрыта конфигурация ядер процессоров Ryzen AI 300
Minisforum представила мини-ПК AtomMan G7 PT с Ryzen 9 7945HX и Radeon RX 7600M XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
4
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
3
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
5
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
8
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
13
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
8
Аналитики не советуют покупать крайне нестабильные токены Hamster Kombat после листинга на биржах
+
Ветераны Piranha Bytes создают новую игровую студию Pithead
+
Samsung Galaxy A55 стал первым телефоном бренда, получившим июльское обновление Android
1
Эксперт КГНЦ: ВМФ России нуждается в новом типе авианосцев с беспилотниками и средствами ПВО
+
Новый радар Китая может отследить 10 гиперзвуковых ракет на скорости 20 Маха
+
Galaxy S24+ замечен под управлением Android 15 на базе One UI 7
+
"Маленькие красные точки" — «Джеймс Уэбб» нашел в молодой Вселенной сотни "невозможных" галактик
+
Старая добрая «Буханка» остаётся самой продаваемой моделью УАЗа
2
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
7
Одна из самых престижных школ в мире запретила смартфоны и выдала вместо них "кирпичные" Nokia
3
Nothing выпустила оригинальный смартфон CMF Phone 1 с настраиваемой задней панелью
+
Австрийский институт: Новые аккумуляторы сделают электросамолеты более доступными
+
RTX 4060 и RTX 4070 постепенно становятся бестселлерами рынка видеокарт в Steam
+
Самый мощный в мире телескоп обнаружил суперземлю, на которой может существовать океан
1

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
20
Windows XP в 2024 году - Часть 1
26
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
17
Мое мнение о Pixel 7 Pro
12
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
11
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
28
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
8
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
4
Психология геймеров - как видеоигры влияют на мозг и поведение
6

Сейчас обсуждают

botph
18:09
Конечно тарасикам нельзя. Лови их потом по Польшам жопу зели и ко защищать
Разработчики «Антивируса Касперского» считают, что незаконные санкции против менеджмента компании не повлияют на её работу
Легенда
18:09
за год ниодного доната не сделал. весь контент закрываю. хз
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
si-cat
18:09
И у этих мания величия?? 🤣
Южная Корея заявила, что военное сотрудничество между КНДР и РФ является «глобальной угрозой»
Смотрю за 404
18:07
А сбивать их с легкостью будут из древних пзрк игла/стрела и пр.))
Госсекретарь США: истребители F-16 будут летать в украинском небе этим летом
Alex TOPMAN
18:07
Автор, новость - в помойку. Костя вчера на своём 13900KS набенчил 3577 в сингле на 6200. Я на 14900KF взял 3549 тоже на 6200. Кто там у тебя кого "превзошёл" - абсолютно непонятно. ) Оба наших результ...
8-ядерный процессор AMD Zen 5 бьет рекорды в первых тестах одноядерной производительности
SlyBiBi
18:06
GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
SlyBiBi
18:06
Очередной высер рекламо-дрочера. Неужели не видно, что под видом абсолютно бесполезной информации, типа "вода мокрая", а "квадрат - квадратный", этот продажный контрацептив постоянно втюхивает рекламу...
GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
kitava
18:03
1000 там заказом на годы вперёд. Выпускают в год нешибко много. Да и всё это благодаря форе 90х 00х годов. Сейчас в экономике США полный швах.
Госсекретарь США: истребители F-16 будут летать в украинском небе этим летом
Легенда
18:03
я на пенсии мне один фиг делать нефиг. сижу дома 24/7.
GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
kitava
18:00
Самое страшное для НАТО это то что в них будут гибнуть ихнии лётчики-асы находясь в неравных условиях боя. Обучить Украинских пилотов не успели, но сверху торопят.
Госсекретарь США: истребители F-16 будут летать в украинском небе этим летом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем