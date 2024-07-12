Huawei готовит устройства на своих процессорах и со спутниковой связью

Компания Huawei в настоящее время может готовить для продажи в Китае линейку аппаратов Nova 13. Поначалу их ждали во втором квартале года, но в мае релиз перенесли на июль. Теперь инсайдер Smart Pikachu рассказал, что во всех этих смартфонах будет установлен процессор Huawei Kirin. Старшая модель заодно получит поддержку спутниковой связи.

Аппараты этой серии предыдущего поколения были представлены в минувшем декабре, и среди них были такие модели, как Nova 12 Lite, Nova 12s, Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra. Спутниковую связь поддерживали Pro и Ultra, что может повториться и на этот раз.

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Ещё ожидаются два планшета флагманского уровня на процессорах Kirin с поддержкой технологии Huawei Star Flash NearLink. Это беспроводная связь ближнего радиуса действия, которая объединяет в себе достоинства технологий Bluetooth и Wi-Fi. Она предлагает высокую скорость передачи данных, низкое энергопотребление, уменьшенную задержку, увеличенную ёмкость соединения и улучшенную безопасность. Возможно, у планшетов будет и поддержка спутниковой связи.

Не исключён анонс этих устройств в августе. Тогда же может быть представлен складной смартфон под брендом Nova.