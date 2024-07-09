Линейка аппаратов Huawei Mate 60 оказалась весьма востребованной

Известный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что к концу первой половины года компания Huawei сумела реализовать свыше 10 млн смартфонов линейки Mate 60. Сюда входят модели Mate 60, Mate 60 Pro и премиальная версия RS Porsche Design.

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Несмотря на санкции и ограниченные возможности выпускать собственные процессоры, Huawei продолжает двигаться вперёд на рынке смартфонов. Рекламные кампании и временные скидки помогли нарастить продажи.

Модели Huawei Mate 60 и Mate 60 Pro отличаются главным образом ёмкостью аккумулятора и размером экрана. В обоих случаях используются панели LTPO OLED с частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц. Mate 60 Pro+ и Mate 60 Pro отличаются наличием двусторонней спутниковой связи и обратной беспроводной зарядкой мощностью 20 Вт.

Что касается самой дорогостоящей модели RS Porsche Design, здесь предлагаются те же характеристики, что и в Mate 60 Pro+. При этом обладатели этого устройства получают уникальный дизайн и выполненный из керамики корпус.