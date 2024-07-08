Общий размер экрана тройного складного смартфона Huawei составит около 10 дюймов

Слухи о том, что компания Huawei разрабатывает тройной складной телефон, появляются повсюду. Сообщения от отраслевых инсайдеров Digital Chat Station и Ice Universe раскрывают детали этого устройства.

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Digital Chat Station в своем последнем посте сообщил, что телефон Huawei с тройным складыванием будет иметь уникальную конструкцию, включающую внутреннее и внешнее складывание с двойным шарниром.

Такой подход позволит не только складывать телефон внутрь, но и наружу. Говорят, что общий размер экрана составит примерно 10 дюймов и контроль складок — основная проблема складных устройств — может хорошо контролироваться на этом устройстве.

Ice Universe также подтверждает, что Huawei выпустит первый в мире телефон с тройным складыванием. Он утверждает, что Samsung отстает в этой области и пока не может конкурировать.

Huawei ведет работы над тройным складным телефоном уже долгое время, подавая патенты на новые технологии, включая двойные шарниры и гибкие экраны. Хотя эти данные пока не официальные, они заслуживают внимания и могут стать революцией в мире мобильных устройств.