Версия Android 5.0 окончательно стала устаревшей

Компания Google объявила о том, что больше не будет обновлять сервисы Google Play для мобильных устройств под управлением операционной системы Android 5.0. Стабильная версия этой системы была представлена в ноябре 2014 года, и сейчас на её долю приходится менее 1% от общего числа активных устройств на Android.

В этой версии Google начала внедрять в Android внешний вид Material Design. В марте 2015 года была представлена версия Android 5.1, на которой Google обновляла сервисы Google Play даже после того, как устройства перестали получать обновления операционной системы и безопасности. Данная служба поддерживает ряд функциональных возможностей, таких как резервное копирование и двухфакторная аутентификация.

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Прекратив поддержку малопопулярных версий Android, Google может сосредоточить ресурсы на более современных устройствах и поддержке на них современных опций.

Аппараты на Android 5.0 продолжат работать, но на них не будут поступать новые функции и обновления безопасности. Также они постепенно теряют поддержку современных приложений, которые нельзя будет установить. В июле прошлого года сервисы Google Play перестали обновляться на Android 4.4 KitKat.

Минимальным уровнем обновления сервисом Google Play в настоящее время является Android 6.0 (API 23).