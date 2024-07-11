Технологический гигант Google меняет свой подход к обеспечению безопасности в сети. Компания решила сосредоточиться на "самых востребованных функциях", что привело к неожиданному повороту событий в мире VPN и мониторинга даркнета.

Компания Google решила обновить свои функции в сфере интернет-безопасности. VPN-сервисы, ранее доступные как платная опция в рамках подписки Google One, скоро станут недоступны, за исключением определенных устройств Google. Также компания делает доступным для всех пользователей Google свои инструменты мониторинга темной сети, которые ранее были доступны только подписчикам Google One.

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В описании очередного тихого обновления на странице поддержки Google One появилась информация о прекращении работы "VPN от Google One" с 20 июня. Тем не менее, не все так печально для приверженцев конфиденциальности: "VPN от Google" продолжит свое существование, но в ином формате. Теперь эта функция будет доступна владельцам смартфонов Pixel 8, а также пользователям Pixel 7 после установки специального обновления. Кроме того, абоненты Google Fi Wireless смогут автоматически пользоваться VPN при работе в сети через мобильные данные или Wi-Fi.

Компания не стала вдаваться в подробности своего решения, но намекнула на низкую популярность платного VPN-сервиса среди пользователей. Это заставило Google пересмотреть свою стратегию и сфокусироваться на более востребованных функциях.

Данное сообщение вы увидите, если в даркнете обнаружатся ваши личные данные. Источник: Google

Одновременно с этим Google преподнесла пользователям приятный сюрприз: инструмент мониторинга даркнете, ранее доступный только подписчикам Google One, станет бесплатным для всех владельцев аккаунтов Google. Эта функция, известная как Dark Web Report (отчет о даркнете), позволяет отслеживать появление личной информации в теневом сегменте интернета. Ранее пользователи могли бесплатно проверять только свои Google-адреса, но теперь сервис охватит гораздо больше типов данных.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователям нужно будет создать профиль мониторинга, указав, какие именно личные данные они хотят отслеживать. Google будет автоматически сканировать даркнет и оповещать о найденных утечках, предлагая рекомендации по защите информации.

Эксперты отмечают, что хотя некоторые слитые личные данные (например, домашний адрес) могут не требовать радикальных мер, но в случае компрометации более критичных данных, таких как номер социального страхования, пользователи смогут оперативно принять меры по защите своей личности и финансов.

Последние изменения вступят в силу в конце июля 2024 года, знаменуя новую эру в подходе Google к обеспечению безопасности пользователей в интернете. Компания явно стремится сделать базовые инструменты кибербезопасности более доступными для широкой аудитории, одновременно оптимизируя свой портфель платных услуг.