Инструмент переноса фотографий из Google Фото в хранилище Apple начнут внедрять на следующей неделе

Компании Apple и Google собрались предложить новую программу «инструмент переноса изображений» и сохранения Google Фото в iCloud. Это произойдёт в рамках Data Transfer Initiative (DTI).

Процесс переноса фотографий будет автоматизирован, поэтому пользователям ничего не придётся скачивать и настраивать, а только запустить этот процесс. На странице поддержки Apple говорится, что ждать придётся от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от размера переносимых файлов.

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На самом деле файлы копируются, поэтому они сохранятся в Google Фото. Если необходимо удалить их, придётся делать это вручную. Сервис не работает с детскими аккаунтами под управлением Apple ID и для аккаунта iCloud с подключенным механизмом Advanced Data Protection.

Ранее в 2021 году был выпущен аналогичный инструмент, который переносил фотографии из iCloud в Google Фото.

Инициативу DTI в 2023 году запустили компании Apple, Google и Meta. Она признана продвигающей проект с открытым исходным кодом Data Transfer Project (DTP), который стартовал 5 лет назад.