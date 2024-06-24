Бывший завод Mercedes-Benz в Московской области в июле начнет серийно выпускать премиальные автомобили Exeed – суббренд крупнейшего китайского автомобильного концерна Chery. Это стало возможным благодаря соглашению о контрактной сборке, заключенному с Россией.

Российский автомобильный рынок продолжает стремительно меняться, принимая новые вызовы и формируя свой уникальный облик. Еще недавно подмосковный завод известного немецкого бренда Mercedes-Benz выпускал роскошные седаны для внутреннего рынка, но теперь это производственное пространство в подмосковном Есипове в июле приступит к серийному выпуску премиальных автомобилей Exeed – суббренда крупнейшего китайского автомобильного концерна Chery. Это станет возможным благодаря соглашению о контрактной сборке, заключенному с российской стороной.

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Интересно, что выбор площадки пал именно на этот завод - совсем недавно он выпускал роскошные седаны Mercedes-Benz для внутреннего рынка. Но, видимо, в новых рыночных условиях руководство компании сочло целесообразным переориентировать производственные мощности на более доступные, но всё ещё премиальные модели из Китая.

Первой моделью, которая встанет на конвейер в Подмосковье, станет кроссовер Exeed VX. По информации источников, отгрузка первой партии этих автомобилей начнется уже в августе. В дальнейшем производственная линейка будет расширена – в феврале 2025 года здесь должна начаться сборка второй модели Exeed.

Представители "Автодома" - компании, управляющей экс-заводом Mercedes, отмечают, что у них действует целый ряд параллельных проектов по развитию площадки, и Chery - лишь один из партнеров. "Количество наших партнеров значительно больше, чем только группа Chery. Мы готовы собирать по контракту, если это будет необходимо, и для других брендов", - сообщил глава "Автодома" Андрей Ольховский.

Впрочем, интерес к контрактной сборке автомобилей Chery проявляют и другие игроки. Как следует из декларации, группа АГР (объединение бывших активов Hyundai и Volkswagen в РФ) также получила разрешение на серийный выпуск моделей этого китайского бренда на мощностях экс-завода Volkswagen в Калуге. Но в этом случае, по данным источников, пока нет окончательной определенности.

Отметим, что Exeed на сегодняшний день является самой популярной премиальной маркой на российском рынке. По итогам мая этого года было реализовано почти 3,9 тыс. автомобилей этого бренда, при общем объеме продаж в премиальном сегменте около 11 000 машин.

Эксперты отмечают, что организация контрактной сборки создает хорошие перспективы для дальнейшей локализации производства и получения различных льгот и компенсаций. Кроме того, премиальный сегмент традиционно более стабилен и менее подвержен колебаниям рынка, что гарантирует относительно устойчивые объемы выпуска.