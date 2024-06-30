Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Mercedes-Benz увеличит инвестиции в двигатели с внутренним сгоранием
В компании признают, что переход на электромобили идёт не такими стремительными темпами, как хотелось бы.

  Автопроизводитель Mercedes-Benz не сокращает вложения в двигатели с внутренним сгоранием. Более того, они планируют увеличить эти инвестиции. Причиной этого стала неудача планов быстрой электрификации, из-за чего автомобили с ДВС будут использоваться дольше, как сообщает издание Motor1.

реклама

  Глава компании Ола Калленюс поделился информацией, что двигатели с внутренним сгоранием будут применяться брендом и в 2030-х годах. Достичь 50-процентной доли продаж гибридов и электромобилей к 2025 году не удастся, также как и полностью отказаться от автомобилей с ДВС на некоторых основных рынках к 2030 году. Тем не менее, долгосрочная цель остается неизменной - стать компанией с нейтральным углеродным следом к 2040 году.

  Поскольку срок службы двигателей увеличивается, их придется адаптировать к новым экологическим стандартам Euro-7, что потребует больших вложений. Кроме того, Калленюс намекнул, что обновленная версия S-класса, которую покажут в 2026 году, будет оснащена серьезно модернизированными моторами.

  В сентябре 2019 года автоконцерн Daimler объявил о прекращении разработки двигателей с внутренним сгоранием с целью сосредоточить все ресурсы на разработке электрических силовых установок и их компонентов. За последние годы электромобили начинают пользоваться всё большей популярностью во всём мире. К слову, даже производители уникальных премиум-автомобилей начинают работу над гиперкарами с электромоторами.

#технологии #автомобили #электрокары #mercedes-benz #двигатели
1
Показать комментарии (1)
Kioxia заявила о своих планах достичь 1000 слоев флэш-памяти 3D NAND к 2027 году
GM внедряет дроны для сканирования местности в условиях бездорожья
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
8
НАСА поручило компании SpaceX заняться ликвидацией Международной космической станции
2
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
6
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
7
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
14
Американский беспилотник MQ-1C Grey Eagle вместе с ракетным вооружением упал в Сирии
2
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
8
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Власти Евросоюза обеспокоены тем, что китайское импортозамещение приводит к потере рынка европейскими компаниями
1
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
5
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
+
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
+
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Российский "Искандер" уничтожил украинскую С-300 в поле под Одессой
1
Гигантский таксопарк открывается в Москве: обслуживание до 5000 машин, сервис и контент-студия
+
OnePlus Ace 3 Pro превосходит iPhone 15 Pro Max по плавности работы приложений и общей плавности
5
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
11
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
15
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
167
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
7
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
84
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
14
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
4
Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
+

Сейчас обсуждают

Алексей Сизиков
18:59
А на Линукс тоже будет искусственное ограничение по версии ядра)
Искусственное ограничение: только Windows 11 24H2 и более поздние версии станут поддерживать стандарт Wi-Fi 7
Михаил Авраменко
18:51
Очередной лжец-мечтатель. Теперь слово за нациками.
На Украине заявили, что потеря территорий не будет означать поражение в конфликте
Nvidia&Intel Hater
18:39
Ты бы уж с своими -12 помолчал
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Бoтo - Чaт
18:36
Не поможет уже, бо кончается эта Некроина в корчах и муках. А у нас и так хорошо получается кошмарить некроинцев: "...Второе за два дня уничтожение эшелона с танками и личным составом ВСУ. На этот раз...
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
REY_B_
18:31
"Ой! Неподумали!" - А сейчас они думают? Сейчас лидер по добыче нефтегаза США. Но до "пандемии" у них работало 1200+ буровых, а сейчас 500-, и уже полтора года их число постоянно снижается. Банально, ...
Mercedes-Benz увеличит инвестиции в двигатели с внутренним сгоранием
Tarment-huyarment
18:27
Предлагаю всем оценить высочайшее качество 3050 с dlss.тут просто неземного качества четкость и красота.все покупайте огрызок 3050 и пердольте его как тармент в ультра перфоманс и не пожалеете.разве т...
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Grotlon
18:18
И кто его запускает?
В России разработали еще один отечественный аналог YouTube - «Платформа»
Шнур
18:11
Это нормально для муссорных сми
Micron в следующем году собирается выручить на поставках HBM3E несколько миллиардов долларов
Nvidia&Intel Hater
18:10
Супер качество.тебе срочно операцию надо на глазах делать.какое же убожество 3050.
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
Шнур
18:10
Выручка не всегда означает что будет прибыль, может статься что при такой выручке может быть такой же убыток
Micron в следующем году собирается выручить на поставках HBM3E несколько миллиардов долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем