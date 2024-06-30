В компании признают, что переход на электромобили идёт не такими стремительными темпами, как хотелось бы.

Автопроизводитель Mercedes-Benz не сокращает вложения в двигатели с внутренним сгоранием. Более того, они планируют увеличить эти инвестиции. Причиной этого стала неудача планов быстрой электрификации, из-за чего автомобили с ДВС будут использоваться дольше, как сообщает издание Motor1.

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Глава компании Ола Калленюс поделился информацией, что двигатели с внутренним сгоранием будут применяться брендом и в 2030-х годах. Достичь 50-процентной доли продаж гибридов и электромобилей к 2025 году не удастся, также как и полностью отказаться от автомобилей с ДВС на некоторых основных рынках к 2030 году. Тем не менее, долгосрочная цель остается неизменной - стать компанией с нейтральным углеродным следом к 2040 году.

Поскольку срок службы двигателей увеличивается, их придется адаптировать к новым экологическим стандартам Euro-7, что потребует больших вложений. Кроме того, Калленюс намекнул, что обновленная версия S-класса, которую покажут в 2026 году, будет оснащена серьезно модернизированными моторами.

В сентябре 2019 года автоконцерн Daimler объявил о прекращении разработки двигателей с внутренним сгоранием с целью сосредоточить все ресурсы на разработке электрических силовых установок и их компонентов. За последние годы электромобили начинают пользоваться всё большей популярностью во всём мире. К слову, даже производители уникальных премиум-автомобилей начинают работу над гиперкарами с электромоторами.