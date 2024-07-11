Samsung не стала выпускать новый планшет наряду с другими устройствами

На этой неделе внимание технологического мира приковала к себе компания Samsung, которая в среду представила ряд продуктов. Нового планшета Galaxy Tab S10 среди них не оказалось. Представитель Samsung в Южной Корее сообщил, что планшет появится в недалёком будущем. Также было сказано, что новая волна планшетов может быть представлена до конца года. Конкретные сроки названы не были.

реклама

Сведений о характеристиках планшетов мало, но есть изображение, демонстрирующее внешний вид старшей модели Galaxy Tab S10 Ultra, дизайн которой может не отличаться от прошлогоднего предложения. Здесь ожидается экран с диагональю 14,6 дюйма и чуть более толстый корпус. Его размеры составят 326,4 x 208,6 x 5,45 мм.

В начале месяца появлялись слухи о том, что на этот раз может не быть выпущен базовый вариант Galaxy Tab S10. Якобы Samsung хочет сосредоточиться на планшетах с более крупным экраном, то есть на Tab S10 Plus и S10 Ultra. Их диагональ должна превышать 12 дюймов.

Не исключено, что компания, как и в случае со своими флагманскими смартфонами, в разных регионах будет выпускать планшеты на разных процессорах. В некоторых странах это могут быть чипы Snapdragon, в других — MediaTek. Так это или нет, ещё предстоит узнать.