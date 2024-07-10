Galaxy Watch 7 умеют отслеживать медицинские показатели лучше прежнего

Помимо складных смартфонов и других устройств, в среду в Париже компания Samsung представила часы Galaxy Watch 7 и Watch 7 Ultra. Сохранив стоимость на прежнем уровне, она принесла ряд обновлений.

реклама

В часах этого поколения Samsung возвращается к спортивной тематике с базовой моделью Galaxy Watch 7 и защищённой Galaxy Watch 7 Ultra. У последних есть корпус из титана и защита от влаги уровня 10ATM, настраиваемая кнопка быстрого доступа и новый дизайн циферблата размером 47 мм. Эти дорогостоящие часы по цене $649 могут быть не по карману многим.

Galaxy Watch 7 с более сдержанным видом намного доступнее. Они умеют отслеживать сон и окна, сердечный ритм и выдавать уведомления о нерегулярном сердцебиении. Новый сенсор BioActive обеспечивает повышенную точность измерений. Отслеживание индекса AGEs покажет

метаболическое состояние организма.

Оба варианта часов работают на процессоре Exynos W1000. У них 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Установлена система Wear OS 5 с программной оболочкой Samsung One UI 5 Watch. Ёмкость аккумуляторов составляет 300 мАч и 425 мАч соответственно.

Предзаказы на эти часы уже принимаются.