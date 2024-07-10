Новинка получила дизайн аналогичный предшественнику, но с изменениями аппаратных средств и функций

Компания Samsung сегодня официально представила свою новую раскладушку Galaxy Z Flip 6. Складной смартфон-раскладушка не содержит каких-либо серьезных изменений, за исключением некоторых аппаратных средств. Таким образом южнокорейский бренд только обновил прошлогоднюю модель, добавив новые внутренние компоненты, а также встроенные функции искусственного интеллекта. Тем не менее складной телефон последнего поколения в форме раскладушки конкурирует с аналогами серии Motorola Razr 50 и другими моделями на рынке.

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Главный экран смартфона выполнен по технологии Dynamic AMOLED, имеет размер 6,7 дюйма, разрешение FullHD+ и частоту обновления 120 Гц. Внешний дисплей также выполнен по технологии AMOLED, имеет размер 3,4 дюйма, разрешение 720 x 748 пикселей и частоту обновления 60 Гц. Samsung сохранила тот же дизайн дополнительного экрана в виде значка папки.

Samsung Galaxy Z Flip 6 имеет боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Как и Z Fold 6, телефон-раскладушка также оснащен шарнирной конструкцией с двумя направляющими, Armor Aluminium и стеклом Gorilla Glass Victus 2, что делает его очень прочным. Устройство имеет пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP48.

Что касается фотографии, то Samsung Galaxy Z Flip 6 оснащен улучшенными камерами по сравнению с его предшественником. Теперь смартфон оснащен основным датчиком на 50 МП с диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией изображения в сочетании со сверхширокоугольным объективом на 12 МП. Разрешение селфи-камеры осталось неизменным и составляет 10 МП.

За работу нового Z Flip 6 отвечает чипсет Snapdragon 8 Gen 3 со встроенной поддержкой трассировки лучей. Он имеет до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Впервые раскладушка оснащена испарительной камерой для отвода тепла. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Galaxy Z Flip 6 также работает под управлением Android 14 на базе OneUI 6.1 и гарантированно получит поддержку программного обеспечения в течение 7 лет.

Samsung Galaxy Z Flip 6 выпускается в цветах Silver Shadow, Yellow, Blue и Mint. Стоит телефон от 1099 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем, а версия с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ оценивается в 1219 долларов. Устройство поступит в продажу с 24 июля, предварительные заказы начнут принимать с сегодняшнего дня.