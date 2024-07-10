Внешний вид Samsung Galaxy Z Flip 6 претерпел изменения

Помимо модели Galaxy Z Fold 6, компания Samsung на мероприятии в Париже анонсировала аппарат Galaxy Z Flip 6. В прошлом году в смартфоне предыдущего поколения на внешней стороне появился экран размером 3,4 дюйма. В этом году этот экран был усовершенствован.

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Программная оболочка One UI 6.1.1 принесла новые виджеты и функциональность на этот экран. В частности, это предлагаемые ответы в уведомлениях и сообщениях на основе искусственного интеллекта. Photo Ambient обновляет обои в режиме реального времени в зависимости от времени суток и погоды. Интерактивные обои с трёхмерными персонажами реагируют на движение устройства. На экране теперь показывается больше одного виджета одновременно, хотя их список ограничен.

Это по-прежнему панель AMOLED размером 3,4 дюйма с частотой 60 Гц. Внутренний экран остался размером 6,7 дюйма AMOLED FHD+ с частотой 120 Гц.

Основная камера получила разрешение 50 Мп вместо прежнего 12 Мп. Есть сверхширокоугольная камера 12 Мп, телеобъектив отсутствует. За снимки с дальнего расстояния отвечает основная камера. Функциональность AutoZoom способна автоматически кадрировать снимок.

Ёмкость аккумулятора выросла до рекордного для этой линейки значения 4000 мАч. Вместе с экономичным процессором Snapdragon 8 Gen 3 это повышает продолжительность работы устройства. В закрытом состоянии смартфон стал тоньше, его толщина — 14,9 мм.

Аппарат получил 12 ГБ оперативной памяти. Минимальное значение хранилища — 256 ГБ, есть версия на 512 ГБ. Не изменился сканер отпечатков пальцев, вес остался 187 г. Появился стандарт защиты IP48. Аппарат работает на Android 14 и будет обновляться в течение 7 лет.

Стоимость этого устройства в России начинается от 119990 руб и заканчивается суммой в 129990 руб.