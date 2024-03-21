Различать модели Audi отныне станет проще

Автопроизводитель Audi уберёт двузначные малопонятные суффиксы в названиях своих машин. Начнётся это с Q6 e-tron, которая будет предлагаться в версиях Q6 и SQ6. Автомобили Audi с двигателем внутреннего сгорания тоже будут получать названия по-другому принципу, хотя прежняя структура может остаться в конфигураторах.

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После внедрения в 2017 году двузначной структуры наименований, которая обозначает разную мощность, Apple отказывается от неё. Прежде название начиналось с 30 для автомобилей мощностью не более 109 л.с., а в конце шло обозначение типа двигателя TFSI или TDI. Теперь это остаётся в прошлом.

Теперь обозначение указывает на один или два варианта трансмиссии, количество ведущих мостов и ёмкость батареи. В следующем десятилетии Audi собирается полностью перейти на электромобили, но в случае возникновения проблем готова поменять своё решение. Новый Q6 e-tron предлагается в вариантах Q6 и SQ6. У последнего мощность составляет 510 л.с. Полноприводные модели получат обозначение quattro.

Audi Q5 2024 сейчас предлагается в версиях 40 TFSI, 45 TFSI и 55 TFSI e, которые обозначают разницу в 2-литровом двигателе.