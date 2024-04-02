В батареях электромобиля Audi нашлись проблемы

Модель Audi e-tron пополнила список электромобилей, у которых возникли проблемы с аккумуляторами. Это относится к версиям e-tron GT и RS e-tron GT, аккумуляторы которых подвержены коротким замыканиям и возгораниям. Отозвано было 1042 экземпляра автомобилей.

Расследование началось после обнаружения проблемы в Porsche Taycan, где применяются аналогичные аккумуляторные модули. Таким образом Audi выявила затронутые проблемой автомобили и провела два отзыва. Первый затронул 1013 автомобилей. Их следует заряжать максимум до 80%, что снижает вероятность возгорания. Когда Audi найдёт решение, дилеры выполнят проверку автомобилей для определения необходимости замены аккумуляторов.

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Вторым отзывом затронуты всего 29 электромобилей 2022 и 2023 годов. Здесь также рекомендуется заряжать аккумулятор не больше чем на 80%.

В 2021 году аккумуляторы загорались у Chevy Bolt EV, в 2023 у Ford F-150.