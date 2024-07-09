Новый аппарат Samsung по модельному номеру близок к Galaxy M55

Когда-то компания Samsung, помимо смартфонов средней ценовой категории, выпускала их разновидность «s» с улучшенными характеристиками. Возможно, южнокорейский производитель собирается вернуться к подобной стратегии. Сертификация смартфона с модельным номером SM-M558B в Wi-Fi Alliance намекает на то, что скоро в продажу поступит аппарат Galaxy M55s.

Для сравнения, модельный номер аппарата Samsung Galaxy M55 — SM-M556B. Именно более высокое число наводит на мысль о том, что это будет версия «s». Пока известно лишь о том, что новый смартфон поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi.

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Что касается уже существующего Galaxy M55, он обладает экраном Super AMOLED+ размером 6,7 дюйма с разрешением 1080 x 2400 и частотой 120 Гц при яркости до 1000 нит. Устройство работает на чипе Snapdragon 7 Gen 2, есть версии с объёмом памяти 8 и 12 ГБ и хранилищем 128 и 256 ГБ при поддержке карт памяти. Сзади находится основная камера с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 50 Мп, а ёмкость аккумулятора — 5000 мАч при мощности зарядки 45 Вт.