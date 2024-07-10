Автомобили BMW станут двигаться самостоятельно ещё лучше

Автопроизводитель BMW сообщил, что стал первым, получившим разрешение на использование систем автономного вождения второго и третьего уровня в одном автомобиле. Последний представитель BMW 7 Series даёт возможность пользоваться одновременно системами BMW Highway Assistant и BMW Personal Pilot.

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Система второго уровня Highway Assistant уже является достаточно сложной. Она даёт возможность надолго убирать руки с руля, но при этом водитель должен следить за дорогой. Система помогает водителю менять полосы движения, обгонять медленный транспорт и после этого замедлять автомобиль до разрешённой скорости. Водители могут запустить перестроение после того, как система предложит это.

В системе третьего уровня можно убрать руки с руля и полностью передать ей управление автомобилем. Функция BMW Personal Pilot L3 способна осуществлять управление на скорости до 60 км/ч, и следить за дорогой у водителя не будет необходимости. Сочетание двух этих функций повышает уровень безопасности и делает вождение более расслабляющим.

Сейчас L2 и L3 входят в пакет Personal Pilot L3 по цене 6000 евро. Правда, предлагается он только в Германии.

Конкурирующая компания Mercedes-Benz внедрила автономное вождение третьего уровня в 2022 году.