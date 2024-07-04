Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Автомобиль BMW X4 снимут с производства
В линейке немецкого производителя не осталось места для BMW X4

Итальянские источники утверждают, что третьего поколения автомобиля BMW X4 уже не будет. Это стало известно из общения с официальными представителями немецкого автопроизводителя в рамках итальянской презентации модели X3.

В модельном ряду BMW для этого автомобиля не осталось места. Новый вариант X2 стал крупнее и совершеннее. Его возможности способны удовлетворить покупателей модели начального уровня X4. Ещё более крупный автомобиль X6 может привлечь внимание желающих стать обладателем машины премиального класса. X2 нацеливается на молодёжную аудиторию и первых покупателей машины BMW, на что оказался не способен X4 за $55000.

реклама

Для тех, кому размер X2 покажется недостаточным, а X6 будет слишком дорогим, вариантом должен стать новый X3. Когда X4 снимут с производства, не говорится, но это должно быть скоро. Поставки нового X3 покупателям начнутся в последнем квартале года, поэтому от X4 до того момента следует избавиться.

В 2027 году ожидается появление чистого электромобиля BMW iX4. Неизвестно, сохранится ли здесь кузов купе-кроссовера.

Если сравнивать с другими кроссоверами немецкого производителя, продажи у X4 не впечатляли. За весь второй квартал было продано 2300 экземпляров. Это больше по сравнению с более крупным и дорогим X6 (2199), но значительно меньше по сравнению с X3 (18101), X5 (18677), X7 (7394) и iX (3545). Среди внедорожников хуже проявил себя только XM SUV, который купили лишь 537 раз.

#автомобили #bmw
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
3
Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
+
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
1
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
4
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
+
Ученые из Китая доказали, что пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце
+
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
3
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Китайский производитель BYD сообщил, что в ближайшие дни с конвейера выйдет 8-миллионный автомобиль
+
В июле будет запущен дополнительный двухэтажный поезд Тольятти — Симферополь
2
Samsung Galaxy S25 Ultra может стать идеальным телефоном для геймеров благодаря Qualcomm
2
Huawei подтвердила отказ от производства автомобилей
+

Популярные статьи

"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
28
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
23
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
10
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
194
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
40
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
6
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
1
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
3
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
+

Сейчас обсуждают

Nahoni
20:53
Лиза, Respect !!
Процессоры AMD Zen 6 под кодовым названием "Medusa" появятся в 2025 году
Можем повторить
20:53
Путем поднятия ключевой ставки? 😂
Минфин облегчает жизнь малому бизнесу
Можем повторить
20:50
Он нет, а ты работай за копейки
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
Можем повторить
20:49
Либо ишак сдохнет, либо падишах умрет
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
Можем повторить
20:48
Слишком уж оптимистические прогнозы
Дерипаска: Россия сможет восстановить уровень экономики 2005-2007 годов через 12 лет
Mallory
20:48
Видимо ему стало неприятно от того что каждый раз макают в глупость, решил переключиться на что-то другое. Значит не зря ему это устраивали.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Артём Николаев
20:42
Чтобы зарабатывать без рисков и не думать, что тов. Олесь их кинет закрыв досрочно кредит или подав на банкротство, банки покупают ОФЗ. На сотни миллиардов руб в мес. А % по ОФЗ это чисто деньги из пр...
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Можем повторить
20:40
Инфляция, расходы на жизнь, ЖКУ и тд
Forbes: Российские ракеты продолжают уничтожать «бесценные» для ВСУ самолеты
Можем повторить
20:37
Единовременная выплата после заключения контракта с МО РФ, она правда около 2 лямов щас достигает. Изначально кстати она была под 200к
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Можем повторить
20:35
А Украина то причем, или ты пытаешься сказать, что ЦБ находится под их контролем?
ЦБ РФ допустил возможность повышения ключевой ставки в этом месяце
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем