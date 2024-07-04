В линейке немецкого производителя не осталось места для BMW X4

Итальянские источники утверждают, что третьего поколения автомобиля BMW X4 уже не будет. Это стало известно из общения с официальными представителями немецкого автопроизводителя в рамках итальянской презентации модели X3.

В модельном ряду BMW для этого автомобиля не осталось места. Новый вариант X2 стал крупнее и совершеннее. Его возможности способны удовлетворить покупателей модели начального уровня X4. Ещё более крупный автомобиль X6 может привлечь внимание желающих стать обладателем машины премиального класса. X2 нацеливается на молодёжную аудиторию и первых покупателей машины BMW, на что оказался не способен X4 за $55000.

реклама

Для тех, кому размер X2 покажется недостаточным, а X6 будет слишком дорогим, вариантом должен стать новый X3. Когда X4 снимут с производства, не говорится, но это должно быть скоро. Поставки нового X3 покупателям начнутся в последнем квартале года, поэтому от X4 до того момента следует избавиться.

В 2027 году ожидается появление чистого электромобиля BMW iX4. Неизвестно, сохранится ли здесь кузов купе-кроссовера.

Если сравнивать с другими кроссоверами немецкого производителя, продажи у X4 не впечатляли. За весь второй квартал было продано 2300 экземпляров. Это больше по сравнению с более крупным и дорогим X6 (2199), но значительно меньше по сравнению с X3 (18101), X5 (18677), X7 (7394) и iX (3545). Среди внедорожников хуже проявил себя только XM SUV, который купили лишь 537 раз.