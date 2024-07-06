Новый прототип BMW Neue Klasse представляет собой двухдверное купе с футуристичным дизайном

Журналисты в Германии сумели заснять последнего представителя линейки электромобилей BMW Neue Klasse, хотя пока речь идёт только о прототипе. Отличаясь от концепт-седана Vision Neue Klasse, который предвещает электромобиль 3 Series, и концепта Vision Neue Klasse X, указывающего на модель следующего поколения X3, рассматриваемый прототип представляет собой двухдверное купе с дизайном в стиле M1.

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Судя по снимкам, здесь мы видим спортивные пропорции, напоминающие о ранних концепт-карах Neue Klasse. Дизайн футуристичный, в том числе благодаря узким светодиодам и подсветке решётки радиатора в середине.

Вряд ли речь идёт о выпуске суперкара. Это может быть компактная модель, которая будет позиционироваться чуть выше 3 Series на базе Neue Klasse. Последняя находится на завершающих этапах разработки, и производство может стартовать в 2025 году.

Отличительной чертой прототипа являются скрытые за необычными колёсами тормоза. Они не похожи на традиционные дисковые тормоза. Это наводит на мысль о том, что это часть электрической трансмиссии, которая находится в разработке на протяжении последних лет.

С учётом провальных продаж BMW XM и отсутствия преемника на горизонте, наступает пора представить наследника M1 с возможностью выдавать 1340 л.с. Ближайшие годы покажут, надумает ли BMW выпускать суперкар-электромобиль.