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Автомобиль BMW M2 2025 получит мощность уровня M3 и больше расцветок
BMW M2 2025 начнут продавать через пару месяцев

Автопроизводитель BMW представил обновлённую модель M2 с рядом изменений. Мощность выросла на 20 л.с., разгон до 100 км/ч сократился на десятую долю секунды. Используется система BMW Operating System 8.5 и предлагаются новые цветовые варианты. Есть усовершенствования в интерьере кабины.

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Заплатить за всё это придётся чуть больше прежнего. Модель нынешнего года в США стоит $63200, а в следующем году она начинается от $64900.

Используется модернизированный двигатель S58 объёмом 3 л с двумя турбонагнетателями, мощность которого составляет 473 л.с. Пиковая мощность достижима при 6250 об/мин. При использовании автоматической трансмиссии вырос крутящий момент. Используется шестиступенчатая коробка передач с крутящим моментом 550 Нм от 2650 до 6130 об/мин. Восьмиступенчатая коробка передач даёт 600 Нм между 2700 и 5620 об/мин.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды. С автоматической коробкой это происходит за 3,9 секунды. Максимальная скорость осталась 250 км/ч или 285 км/ч при использовании пакета M Driver.

Четыре выхлопные трубы будут предлагаться в чёрном цвете. В салоне водители получат обтянутый кожей плоский руль. Размер экрана для водителя на 12,3 дюйма, сенсорного экрана 14,9 дюйма. Предлагается сенсорное управление климат-контролем, сиденьями и рулевым колесом. Регулировать температуру можно голосовыми командами.

Спортивные сиденья M Sport предлагаются в чёрном цвете с красной окантовкой из кожи Vernasca. Также отдельно можно заказать гоночные сиденья M Carbon.

Автомобиль будет производиться в Мексике и поступит в продажу в нынешнем августе.

#автомобили #bmw
Источник: carbuzz.com
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