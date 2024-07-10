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Nvidia GeForce RTX 5090 может получить рекордную номинальную частоту в 2,9 ГГц
Частота видеокарты GeForce RTX 5090 значительно превзойдёт частоту RTX 4090

Пользователь форума Chiphell под ником Panzerlied неоднократно делился информацией относительно следующего поколения видеокарт GeForce RTX 50. Официальные сведения о них Nvidia пока не предлагает, хотя и намекает на то, что карты будут очень хороши.

Очередной слух говорит о том, какой монструозной картой станет флагманская модель GeForce RTX 5090. Предположительно, номинальная тактовая частота будет иметь значение в районе 2,9 ГГц, немного не дотягивая до 3 ГГц. Нынешняя флагманская модель GeForce RTX 4090 уже очень быстрая, но её номинальная частота равна 2235 МГц. Если слух будет достоверным, прирост частоты составит 30%.

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Не говорится о частоте в разгоне, но можно предположить, что она будет заметно выше 3 ГГц. RTX 4090 без проблем способна работать на частотах 2,8-2,9 ГГц, а некоторые экземпляры достигают значения 3 ГГц.

GeForce RTX 5090 основана на графическом процессоре Blackwell GB202. В его состав входят 192 потоковых мультипроцессора и шина 512 бит. Новая карта может получить шину 448 бит и 28 ГБ памяти GDDR7.

Карта ожидается до конца года вместе с моделью RTX 5080. Впрочем, не исключено, что их выпуск будет отложен на 2025 год. Между тем, Intel и AMD собираются предложить свои карты нового поколения уже в этом году.

#nvidia #видеокарты
Источник: wccftech.com
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RTX 5090 может быть на 30% мощнее RTX 4090 и работать с базовой частотой почти 3ГГц
GeForce RTX 5090 сможет разгоняться до 3 ГГц, получит 448-битную шину и 28 Гб памяти GDDR7
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