Китайская компания разместила в социальных сетях тизерные изображения новой видеокарты серии GameRock. Учитывая временные рамки, можно предположить, что речь идет о грядущей GeForce RTX 5090.

Видеокарты флагманской серии GameRock от Palit всегда выделялись своим эпатажным внешним видом. Достаточно взглянуть на топовую модель Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC, чей дизайн буквально ослепляет обилием сверкающих RGB-"кристаллов", создавая по-настоящему впечатляющее зрелище.

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Ставший визитной карточкой бренда GameRock оригинальный дизайн, тем не менее, претерпит некоторые изменения. Palit готовит к релизу новую версию GeForce RTX GameRock, запланированную на вторую половину 2024 года. Учитывая временные рамки, не исключено, что новинка будет представлена в виде GeForce RTX 5090 или GeForce RTX 5080 GameRock.





Новый дизайн ориентирован на ценителей минималистичного белого цвета и тех, кто предпочитает белоснежные компьютерные корпуса. Помимо этого, он отходит от концепции сверкающих RGB-кристаллов, заменяя их стильной волной неоновой подсветки, омывающей три вентилятора. На наш взгляд, это решение выглядит более эстетично по сравнению с перегруженным кристаллами дизайном GameRock.

Хотя технические характеристики пока не разглашаются, в коротком видео-тизере можно увидеть краткий обзор ее компонентов. На видеокарте хорошо различимы несколько тепловых трубок, массивный радиатор и испарительная камера над графическим процессором, что схоже с решениями, реализованными в текущей модели Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC. Длина печатной платы намекает на возможное использование нового дизайна для более мощной видеокарты, вероятнее всего GeForce RTX 5090 или 5080.

Стоит отметить, что на выставке Computex 2024 компания Palit продемонстрировала несколько новых дизайнов видеокарт для флагманской серии GeForce RTX 40. Отсутствие точных дат старта продаж и заявления команды о "доработке системы охлаждения" подтолкнули к мысли, что эти разработки ориентированы на серию GeForce RTX 50.