Huawei собирается представить в Китае новый планшет

Линейка планшетов от Huawei становится всё более обширной, и скоро в ней может появиться очередное пополнение. Планшет под именем MatePad MRO-W00 получил в Китае сертификацию организации 3C, что намекает на скорое поступление на прилавки.

Пару недель назад стало известно о поддержке на этом планшете передачи СМС посредством спутниковой системы Beidou. Такая функциональность на планшетах встречается редко. Теперь говорится о поддержке зарядки мощностью 100 Вт.

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Планшет фигурирует под модельным номером HW-200500C02. Известно о поддержке беспроводных сетей, Bluetooth и сертификате NearLink.

Источник в социальной сети Weibo рассказал, что в ближайшее время Huawei собирается представить целых шесть продуктов, одним из которых должен стать планшет MatePad SE.

Это устройство обладает процессором Snapdragon 685, аккумулятором ёмкостью 7700 мА·ч и разрешением экрана 1920 × 1200 с частотой обновления 120 Гц. Он будет функционировать под управлением операционной системы HarmonyOS 4.2.0.

Речь может идти именно об этом планшете. Другими новинками китайского производителя станут: