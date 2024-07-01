Он имеет 11-дюймовый экран Full HD+, процессором Snapdragon 685, 8 ГБ RAM и 128/256 ГБ. Цена стартует от $180.

источник изображения: gizmochina

Huawei представила совершенно новый доступный планшет, который получил название MatePad SE 11, на своем домашнем рынке в Китае, сообщает gizmochina. Он обладает некоторыми примечательными характеристиками и функциями, несмотря на свою бюджетную цену.

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Одним из главных преимуществ планшета является его больший дисплей по сравнению со смартфоном. Несмотря на то, что это делает его более громоздким для переноски, у него есть свои плюсы при использовании мультимедиа и просмотра различного контента. Большая площадь экрана обеспечивает лучшие впечатления от просмотра.

Планшет MatePad SE 11 оснащен большим 11-дюймовой ЖК-экраном с разрешением Full HD+ с пиковой яркостью 400 нит, стандартной частотой обновления 60 Гц, плотностью 207 ppi, 100-процентным цветовым охватом sRGB и высоким соотношением экрана к корпусу 85%. В планшете установлен процессор Snapdragon 685. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Он оснащен аккумулятором емкостью 7 700 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. Этот экран окружен тонкими рамками для более захватывающего просмотра. Благодаря этому высокому дисплею вы также получаете доступ к многооконным функциям. Варианты Huawei MatePad 11 SE (2024) с 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ продаются по цене 1 299 юаней (~ $180) и 1 499 юаней (~ $205) соответственно